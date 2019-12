Tevez | «Cina? Mi sono pentito fin dal primo giorno»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’argentinoha parlato della decisione di trasferirsi in, allo Shanghai Shenhua: «Mi» Carlosha parlato della scelta di lasciare il Boca Juniors per accettare i soldi dello Shanghai Shenhua: «È stata la peggior decisione che ho preso nella mia carriera. Mifin dal». «Questo ha messo in discussione il mio status di idolo della tifoseria. Però non voglio giocare in nessun altro club in Argentina:arrivate molto proposte, ma voglio restare al Boca». Leggi su Calcionews24.com

