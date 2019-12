Terremoto oggi in Italia 16 dicembre 2019 | scossa lungo la costa a Cosenza | Scosse in

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)16Lista Ingv terremoti Ultima ora– Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sullediindi, lunedì 16: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale: Ore 2,50 –diin Calabria,la, aUnadidi magnitudo 2.4 è stata registrata nella notte in Calabrialanord occidentale, in provincia di. L’evento sismico è avvenuto precisamente alle ore 2,50, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 39.15, 16.02 e ad una profondità ...

