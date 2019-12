Terremoto in Campania | raffica di scosse Paura tra la popolazione | scuole ed edifici

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È accaduto nelle ultime ore, intorno alle 9, un evento tellurico ha interessato la regione, più precisamente la provincia di Benevento. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono state molte e secondo diverse fasce orarie, prima che l’evento esplicasse tutta la sua forza. I cittadini, anche del capoluogo irpino, hanno riportato sui social di aver avvertito distintamente il, localizzato a Benevento dagli esperti. Le valutazioni dell’Ingv parlano di un doppio evento sismico. Le valutazioni dell’Ingv confermano alle 9.06 e alle 9.08 per la precisione, duedinel Sannio. La magnitudo è stata nel primo caso di magnitudo 3,4 e nel secondo di 3,2 della scala Richter. L’epicentro è stato individuato nel comune di San Leucio del Sannio in entrambi i casi. Ma sono molti i comuni irpini interessati tra cui Roccabascerana, Petruro, ...

TgrRai : #Benevento, scosse #terremoto ancora in corso: gente in strada. Prima evacuati studenti poi decisa chiusura #scuole… - Torrechannelit : Terremoto in Campania: epicentro a Benevento [I DETTAGLI] - infoitinterno : TERREMOTO CAMPANIA, scossa di magnitudo 3.4 a San Leucio del Sannio, tutti i dettagli -