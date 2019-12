Terremoto | domani scuole chiuse a Benevento e Avellino

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ledi ogni ordine e grado della città diresteranno. Lo ha deciso il sindaco Clemente Mastella dopo una riunione tenutasi in prefettura col prefetto Cappetta e con i tecnici convocata per lo sciame sismico che sta interessando il Sannio. Anche il sindaco di, Gianluca Festa, ha deciso di chiudere lesul territorio comunale per la giornata di. Lo sciame sismico che ha colpito il Sannio è stato avvertito anche in buona parte dell’Irpinia. Questa mattina sono stati evacuati gli istituti scolastici del capoluogo e nel pomeriggio sono state avviate le verifiche degli edifici scolastici comunali che proseguiranno anche. Il capoluogo si accoda, quindi, anche ad altri comuni come Altavilla Irpina, Atripalda, Roccabascerana, Montemiletto, Chiusano, Venticano, Pietradefusi. L'articoloa ...

marco49252435 : @AngelaGargoyle Già finito L allarme terremoto in Campania ? Si torna a lavorare domani? Naaaaaaa - Retesei : Terremoto. Domani ad Avellino città scuole chiuse - ilvaglio1 : Terremoto - Domani scuole chiuse e uffici aperti a Benevento #terremoto #sanleuciodelsannio #mastella #sicurezza #benevento -