Terremoto Campania | sciame sismico a Benevento | colpita la stessa area della sequenza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le scosse avvertite questa mattina in provincia disono localizzate nella– tra San Leucio del Sannio e Ceppaloni –del 25 novembre scorso: è “plausibile un collegamento” e la faglia che ha prodotto l’evento potrebbe essere la, ha spiegato all’ANSA il direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Salvatore Stramondo. Nellazona il 25 novembre 2019 sono state rilevate 3 scosse di magnitudo superiore a 3.0 e una di 2.9, seguite da circa una ventina di repliche con magnitudo più bassa, inferiore a 2.3. Questa mattina nell’si sono verificate una decina di scosse, tra cui la più forte è stata di magnitudo 3.8. Il meccanismo alla base dei terremoti odierni “è di tipo trascorrente, vuol dire che due margini di faglia ...

TgrRai : #Benevento, scosse #terremoto ancora in corso: gente in strada. Prima evacuati studenti poi decisa chiusura #scuole… - infoitinterno : Terremoto Campania, paura a Benevento: scosse con epicentro a San Leucio del Sannio [DATI e MAPPE] - bellaotero82 : RT @ilriformista: #Terremoto a #Benevento, scuole evacuate e gente in strada: la scossa più forte di 3.8 -