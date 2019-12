Terremoto Campania | paura a Benevento | gente in strada | scosse con epicentro a San Leucio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un fortemagnitudo ML 3.4 si è verificato in, a 3 km ovest da Sandel Sannio () alle 09:06:33, ad una profondità di 17 km. L’evento – nettamente avvertito dalla popolazione – è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato seguito alle 09:08 da unmagnitudo 3.2 nella medesima area, con ipocentro a 10 km di profondità. Nelle zone vicino all’laè scesa in. Immediatamente sono stati evacuati gli studenti di alcuni istituti scolastici ed edifici pubblici. Non risultano al momento danni a persone o cose. A seguito delle due, il sindaco diClemente Mastella, d’intesa con il prefetto Francesco Cappetta e con la Protezione civile, ha disposto l’immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali ...

