Terremoto Benevento | il sindaco Mastella | “Verificare la sicurezza degli edifici”

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel corso di una conferenza stampa, ildiClementeha parlato dello sciame sismico che ha colpito il Sannio questa mattina, con 5 scosse disuperiori a magnitudo 3 che si sono susseguite dalle 9 alle 11.30. Il primo cittadino ha invitato alla calma, raccomandando gli enti competente di verificare eventuali danni agli edifici pubblici.

DPCgov : #terremoto #Benevento Sapere come comportarsi è il primo passo per non correre rischi. Scopri le buone pratiche di… - emergenzavvf : #Benevento #16dicembre 9:52 e 9:53, registrate scosse di #terremoto ML 3.0 e 3.4 con epicentro nel comune di San Le… - SkyTG24 : #Terremoto a #Benevento. Le scosse state avvertite anche a #Napoli e ad #Avellino ?? -