Terra dei fuochi | trovati metalli pesanti nei malati di cancro

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Uno studio effettuato da un team della Temple University, in collaborazione con il centro CROM di Mercogliano, ha concluso che ci sarebbe una scientifica e dimostrabile correlazione tra i tumori in alcuni comuni del napoletano ed ipresenti delladei. Lo studio e il legame con iI soggetti esaminati sono 10: si tratta di pazienti oncologici che risiedono nel comune di Giugliano (uno di quelli in cui è presente una delle più alte percentuali di). Insieme a loro sono stati analizzati 27 soggetti sani e 85 pazienti oncologici che arrivavano da altre zone d’Italia. In tutti è stato analizzato il quantitativo dinel sangue ed è stato dimostrato che nei pazienti di Giugliano era presente una grande quantità di cadmio e mercurio. Antonio Giordano, direttore dell’Istituto Sbarro della Temple University, ha coordinato lo studio ed ha ...

