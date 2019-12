Terra dei fuochi | lo studio | “Concentrazioni elevate e fuori norma di metalli pesanti nel

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Concentrazionidisono state rilevate nel sangue di malati di tumore che vivono nelladei, quell’area della Campania tra Napoli e Caserta diventata famosa per i roghi tossici di rifiuti tossici e speciali smaltiti illegalmente che rilasciano nell’ambiente grandi quantità di, come cadmio e mercurio. Lo, pubblicato sul Journal of Cellular Physiology, potrebbe essere una conferma del legame tra l’illecita gestione dei rifiuti in comuni come Giugliano e lo sviluppo di tumori in quelle aree. La ricerca è il risultato di uno progetto pilota coordinato da Antonio Giordano, direttore dell’Istituto Sbarro di ricerca sul cancro della Temple University a Philadelphia e docente dell’Università di Siena e condotto da Iris Maria Forte dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale CROM Mercogliano. “Le ...

