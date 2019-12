Teresa Manzo responsabile Imprese del Team del Futuro dei 5 Stelle (Di lunedì 16 dicembre 2019) Teresa Manzo, deputata stabiese del Movimento 5 Stelle, entra nel Team del Futuro del Movimento 5 Stelle come membro nazionale dell’area tematica “Imprese”. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia in noi. Il “Team Futuro” Imprese di cui faccio parte è stato scelto per dare il proprio contributo allo sviluppo del Paese. Una sfida nuova ed entusiasmante che non vedo l’ora di affrontare insieme a quelli che saranno i miei compagni di viaggio in questa avventura. Metteremo in campo le nostre diverse professionalità, ci confronteremo con altri portavoce, attivisti e imprenditori su un terreno comune da punti di vista diversi, ma con uno scopo comune: “facilitare” e alleggerire il carico di lavoro al governo affinché le nostre Imprese continuino nel loro processo di crescita. L'articolo Teresa Manzo responsabile Imprese del ...

Leggi la notizia su ildenaro

