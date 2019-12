Terapia genica per due bambini con distrofia muscolare retinica

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una tecnica innovativa per la cura di una forma particolare diereditaria. E' stata eseguita per la prima volta in Italia su due piccoli pazienti nella Clinica Oculistica dell Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Se ne è parlato a Napoli, durante una conferenza stampa, organizzata in collaborazione con Novartis, in cui la professoressa Francesca Simonelli, Direttrice della Clinica Oculistica dell Ateneo Vanvitelli, ha presentato i risultati ottenuti. "Laconsiste nella correzione del difetto genetico che è alla base della malattia sostituendo il gene malato con una copia normale del gene. Si effettua l'intervento chirurgico iniettando direttamente nella retina il ...

