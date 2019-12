Terapia genica | due bambini ipovedenti dalla nascita recuperano la vista

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Chiudete gli occhi per un momento e provate a fare una di queste cose: scendere le scale o tirare un calcio a un pallone. Azioni impossibili fino a poco tempo fa per dueperché affetti da una forma particolare di distrofia retinica ereditaria. Grazie a un trattamento innovativo i piccoli pazienti della Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sono migliorati. I risultati ottenuti sono stati presentati questa mattina a Napoli, proprio tra le mura dell’ateneo,direttrice della Clinica Oculistica, Francesca Simonelli. “Questi – ha spiegato – sono i primi dueaffetti da distrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche in un gene denominato RPE65 che vengono trattati in Italia con la nuovaLuxturna* (voretigene neparvovec), che fornisce una copia funzionante di questo ...

