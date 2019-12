Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Importante intervento ridona la vista a due piccoli pazienti. Idi otto e nove anni erano affetti da una forma particolare di distrofia retinica ereditaria che li rendeva ipovedenti dalla nascita. Grazie ad una tecnica innovativa eseguita per la prima volta in Italia nella Clinica oculistica dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ in collaborazione con la Novartis, hanno recuperato la vista. Della malattia è responsabile la mutazione del gene RP65; lamessa a punto da ateneo e impresa farmaceutica fornisce una copia funzionante di questo gene in grado, attraverso un sola somministrazione, di migliorare la capacita’ visiva. “Sono i primi dueaffetti da distrofia retinica ereditaria causata da mutazioni bialleliche in un gene denominato RPE65 che vengono trattati in ...

anteprima24 : ** Terapia genetica miracolosa, due #Bambini tornano a vedere: 'Primo caso in Italia' ** - infoitsalute : La terapia genetica restituisce la vista a due bambini: regalo di Natale - tizio_ti : RT @justsugarfree: Una mese fa abbiamo iniziato ad operare con la terapia genica bambini ciechi fin dalla nascita per una distrofia eredita… -