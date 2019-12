Telese Terme | finanziata dalla Regione la riqualificazione di due arterie stradali

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Nuovo finanziamento per migliorare la viabilità nel Sannio. LaCampania ha approvato il progetto per i lavori dituristica e recupero ambientale di Via Roma e di Via Caio Ponzio Telesino a, per un importo di € 2.135.526,80. “Il progetto rientra nel grande Piano Strade messo in attoper la sicurezza stradale dei cittadini. C’è tanta soddisfazione per questo risultato”, ha detto il primo cittadino Pasquale Carofano. “Continuiamo così ad investire per migliorare la viabilità del nostro territorio”. L'articololadi dueproviene da Anteprima24.it.

