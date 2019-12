Teatro Nuovo Napoli | al debutto lo spettacolo | ”Pater”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Sarà il palcoscenico deldia ospitare, giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 21.00. IldelloPater di e diretto da Adriana Folieri, con Aliou Aboubakari, Sal Cammisa, Federica Di Gianni, Mactar Fall, Zainab Lokman, Amadou Korka Jallow, Mouhamed Mane e il piccolo Alì Lokman, presentato da Manovalanza. L’allestimento, premiato in forma di studio per la natura di progetto artistico per il sociale alla prima edizione di “Nuove Sensibilità 2.0” promossa dalPubblico Campano, si avvale delle musiche originali di Pasquale Termini (violoncello), Francesca Diletta Iavarone (flauto traverso), il disegno luci a cura di Davide Scognamiglio, la scenografia di Mariateresa D’Alessio e Michele Lubrano Lavadera, le sculture di Carmine Calò, i costumi di Zainab Lokman. Pater muove intorno alla questione del libero ...

