Tag Heuer Monaco, la storia dell'orologio amato da Steve McQueen (Di lunedì 16 dicembre 2019) Era il 1970 quando Steve McQueen, durante le riprese del film** Le 24 Ore di Le Mans**, decise di indossare un orologio Monaco Heuer (all’epoca Tag non faceva parte del nome dell’azienda). In quel momento, a un anno dal suo lancio, nasceva la leggenda del Monaco: un segnatempo audace e fortemente riconoscibile che portò due grandi novità nell’orologeria di allora. Nato nel 1969 grazie allo spirito pionieristico di Jack Heuer, il Monaco infatti non solo fu il primo modello impermeabile di forma quadrata, ma anche il primo con un movimento cronografico a carica automatica. Un orologio iconico che Tag Heuer festeggia in occasione dei suoi primi 50 anni con la serie celebrativa Monaco Through Time, composta da cinque nuovi modelli ispirati ai colori e agli stili che hanno caratterizzato ogni decennio della storia del Monaco. Tutti in edizione limitata a 169 ...

