Taekwondo | i ranking mondiali aggiornati al 16 dicembre 2019 Vito Dell’Aquila

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il termine della stagione è ormai imminente per ilinternazionale e come per ogni annata che sta per arrivare alla sua conclusione, prima di un nuovo capitolo, arriva il tempo di tracciare un bilancio. Nulla come ipuò fotografare lo stato dell’arte delle cose, in unovviamente condizionato anche e soprattutto dalle graduatorie olimpiche. Le classifiche verso i Cinque Cerchi vedono nella categoria -58 kgDell’Aquila attualmente in sesta posizione e già sicuro di un pass per Tokyo 2020. Ma andiamo a osservare tutte le otto categorie (4 maschili e 4 femminili) coinvolte nei conteggi. UOMINI Uomini -58 kg 1 Jun JANG 455.70 (Corea del Sud) 2 Tae-hun KIM 441.71 (Corea del Sud) 3 Jesus TORTOSA CABRERA 368.63 (Spagna) 4 Armin HADIPOUR SEIGHAL 336.19 (Iran) 5 Mikhail ARTAMONOV 333.43 (Russia) 6DELL’AQUILA 286.31 (Italia) 7 Jack ...

