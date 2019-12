Svaligiata la villa della figlia di Bernie Ecclestone | bottino da 60 milioni di euro

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ladida 60diper i ladri che hanno fatto perdere le proprie tracce. LONDRA (INGHILTERRA) –ladia Londra. Il furto è avvenuto – come precisato dal The Sun – nella giornata di venerdì 13 dicembre 2019 dopo la partenza35enne per le vacanze di Natale. Secondo le prime informazioni il colpo è stato da circa 60dianche se nelle prossime ore ilsarà più preciso. I ladri hanno fatto perdere le proprie tracce e per questo non sarà semplice risalire alla loro identità. In corso tutti i controlli del caso per cercare di chiarire meglio la dinamica di questo furto.la casadiSecondo quanto riferito dai media inglesi, i ladri hanno aspettato la partenza35enne per entrare ...

