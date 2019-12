“Succede sempre” Teresa Cilia | la polemica su UeD è tutt’altro che finita

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Abbiamo assistito a una vera e propria guerra trae Raffaella Mennoia. Infatti, dopo l’attacco di Mario Serpa, l’ex tronista sina ha detto tutto, inveendo contro la Mennoia.ha accusato proprio Raffaella di aver causato attriti con Salvatore. Facendo uso di uno strumento efficace, ovvero il canale Instagram,ha pubblicato alcune stories che potessero essere rivolte a tutti, persino verso la redazione UeD, precisando che lei non ha assolutamente nulla contro il programma. La moglie di Salvatore Di Carlo ha fatto subito una precisazione: “Se devo ringraziare qualcuno, ringrazio la padrona di casa.Lei mi ha permesso di fare Uomini e Donne, Temptation Island e offrirmi un lavoro. Mi pagava lei, non Raffaella”. A proposito del suo lavoro ha aggiunto: “Molti di voi sanno che ho lasciato il lavoro per una storia che vi siete inventati, non è quello il motivo. ...

