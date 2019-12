Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un ragazzino è stato arrestato a Newin relazione all’omicidio di Tessa Rane Majors,al primo anno del Barnard College accoltellata a morte mercoledì scorso. Altri due minorenni sarebbero coinvolti. Il presidente della scuola, ha dichiarato che l’adolescente è stata“durante una rapina a mano armata”. La polizia di NewCity ha arrestato un ragazzo di 13 anni in relazione all’omicidio di Tessa Rane Majors, 18enne studentesse del Barnard College,a coltellate lo scorso mercoledì 11 dicembre. Il giovane avrebbe poi indicato altri due sospetti, secondo quanto riportato dalla Cnn. Fonti vicine alle forze dell’ordine hanno riferito ad ABC News che il sospettato minorenne è accusato di omicidio, rapina e possesso di armi dopo aver presumibilmente rilasciato dichiarazioni incriminanti riguardo l’omicidio della 18enne. Il giovanissimo sospetto, che ...

LimeMagazineU : Studentessa uccisa a New York, 13enne confessa. La famiglia: “Omicidio insensato” - SaCe86 : Studentessa uccisa a New York, arrestato un tredicenne - peterkama : continuate a tenere la maggiore eta' a 18 anni.. che intanto da 12 a 18 anni vi inculano per bene..idioti -