Street Fighter V | Champion Edition vedrà il ritorno di Seth tra i combattenti

(Di lunedì 16 dicembre 2019)V:è previsto in uscita il prossimo anno per PS4 e PC, e sta riportando in scena alcuni personaggi chiave dei capitoli precedenti. Gill, il boss finale diIII, sta tornando, e ora anche, che ha svolto la stessa funzione inIV, è stato annunciato per la versione definitiva del picchiaduro.Il personaggio diè stato mostrato nel nuovo trailer visibile qui sotto. Oltre alle sue abilità di combattimento,può anche passare da una forma fisica maschile a una femminile. Non è chiaro se questo accadrà nel mezzo del combattimento o se si sceglierà in anticipo il suo aspetto, anche se la selezione dei costumi presentata nel trailer suggerisce che potrebbe trattarsi di quest'ultima opzione.Leggi altro...

