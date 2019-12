Stasera in tv | Live Non è la D’Urso | le anticipazioni del 16 dicembre

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 16, con la nuova puntata di “Non è la D’Urso”: ecco tutte leNuovo appuntamento questa sera, lunedì 16, a partire dalle 21:25 su Canale 5 con “non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso. Durante la puntata ci saranno tre confronti: il … L'articoloin tv,Non è la D’Urso: ledel 16è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NekOfficial : Bergamo pazzesca! Avete cantato con me ogni singola nota del live, grazie per questo enorme affetto! E stasera... l… - occhibagnati : RT @sickforpizza: Saaaalve! Stasera saremo al Radio Italia live, e chi doveva venire con noi ha avuto un problema a lavoro. Se qualcuno vu… - Fanclub_dUrso : RT @LiveNoneladUrso: ?? ??I DON'T CARE, I LOVE IT!?? ?? Pronti per una nuova puntata di Live #noneladurso stasera? Ecco cosa è successo la sett… -