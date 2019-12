Star Wars | nel futuro della saga nessuna trilogia | ma il ritorno dei recenti protagonisti

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 dicembre 2019), dopo L'Ascesa di Skywalker, entrerà in una nuova fase in cui sembra non ci saranno trilogie, ma dei ritorni tra i: L'Ascesa di Skywalker rappresenterà la fine di un importante capitolostellare e, grazie a un articolo pubblicato dal Los Angeles Times, è possibile scoprire qualche dettaglio relativo aldell'universo creato da George Lucas. Kathleen Kennedy, a capoLucasfilm, ha infatti rivelato che nelle prossime settimane verranno prese delle decisioni importanti riguardanti il franchise. Tra le pagine viene però aggiunto: "Ma sa già alcune cose. Anche se ladei Skywalker sta per finire, la società non abbandonerà i personaggi creati nellapiù recente". Lo studio, inoltre, sembra intenzionato ad abbandonare il formato...

