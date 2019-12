Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | lo scontro tra Kylo e Rey nel poster cinese

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019): L'diarriverà nei cinema tra 2 giorni e ilritrae lotraRen e Rey.: L'diarriverà tra pochi giorni nelle sale e il nuovoregala un'epica immagine dedicata allotraRen e Rey, uno dei momenti che si preannunciano memorabili. L'atteso Episodio IX conterrà infatti, come rivelato dalle foto e dai trailer ufficiali, un confronto tra i due protagonisti del film, sequenza spettacolare ed emotivamente coinvolgente.: L'didovrebbe rappresentare l'ultima apparizione nel mondo della saga dei due attori Adam Driver e Daisy Ridley. Il regista J.J. Abrams e le due, ovviamente, non hanno condiviso spoiler riguardanti gli eventi che verranno mostrati ...

