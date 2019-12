Star Wars | Kathleen Kennedy | Dopo L' Ascesa di Skywalker ci sarà una pausa nella

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019): L'diconcluderà un importante capitolo della saga e la produttriceha accennato alla necessità di fare una: L'diconcluderà una fase importante della saga di Guerre Stellari eha ora accennato alla necessità di fare unaprima di proporre ulteriori lungometraggi ambientati nell'universo creato da George Lucas., a capo della Lucasfilm, ha parlato dell'importanza di Episodio IX e dei futuri progetti dello studio: "Ovviamente abbiamo trascorso così tanto tempo parlando di questo film ed è una transizione davvero importante per. Ciò su cui si sono concentrati durante questi cinque o sei anni è concludere quella saga legata agli". La produttrice ha quindi proseguito sottolineando cosa ...

