Star Trek Picard 2 ci sarà | nuovo showrunner per la serie attesa su Amazon a gennaio

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È ufficiale2. Non c'erano dubbi sul fatto che latv sul capitano della Next Generation fosse un successo già annunciato, tanto da convincere CBS All Access - la piattaforma video della rete CBS - a ordinare una seconda stagione, ancor prima del debutto.Lo comunica Deadline, che spiega come lo scorso anno, dopo l'annuncio della, le richieste difossero già alle stelle. Il progetto televisivo vedere il ritorno di Patrick Stewart nei panni dell'iconico personaggio. La storia fa parte dell'omonimo franchise ed è ambientata alla fine del XXIV secolo, vent'anni dopo gli eventi di- La nemesi. Stewart, anche produttore dellaaffiancato da Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway e Isa Briones. Nel cast vedremo altri attori di: The Next Generation, tra cui Brent Spiner, ...

