Spal | il presidente Mattioli su esonero allenatore e mercato | “Semplici e Petagna | ecco

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Noi continuiamo con Semplici anche se abbiamo avuto un momento di riflessione, a disturbarci è stata quella partita contro il Brescia di due domeniche fa dove speravamo in qualcosa di diverso. Il gruppo è unito, convintissimo come lo sono io che ce la possiamo fare, quindi lavoreremo sodo per cambiare le cose. Serve una vittoria importante che ci dia una spinta a livello di entusiasmo, ma noi siamo convintissimi di potercela fare”. Sono le parole deldella, Walter, a margine della cerimonia dei Collari d’oro al Coni a Roma. “di gennaio? Qualcosa faremo senz’altro per modificare un po’ le cose. Siamo molto attenti perché ci abbiamo messo tanti anni e tanti sacrifici a ritornare in Serie A e ora dopo 50 anni ci vorremmo rimanere.alla Roma? No, resta qui con noi. La Serie A è difficile, servono mezzi ...

