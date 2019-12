Sorteggio Europa League sedicesimi di finale | Roma-Gent e Ludogorets-Inter

Leggi la notizia su serieanews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)si preparano a scoprire le loro prossime avversarie in vista deididi. Nerazzurri in prima fascia, giallorossi in seconda fascia. Inizio delalle ore 13:00 subito a seguire rispetto aldella Champions. Ricordiamo i parametri: non si potranno affrontare due squadre … L'articolodiproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

Inter : ?? | SORTEGGIO Nei sedicesimi di finale di Europa League affronteremo il @Ludogorets1945: andata il 20 febbraio, ri… - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole del vice president @javierzanetti dopo l'#UELdraw ?? - raykar57 : RT @Inter: ??? | INTERVISTA Le parole del vice president @javierzanetti dopo l'#UELdraw ?? -