Sorteggio Champions League ottavi di finale | l’avversaria della Juventus!

(Di lunedì 16 dicembre 2019)- Alle 12:00, in diretta da Nyon, la Juventus conoscere la sua prossima avversaria in vista deglididi. Bianconeri in prima fascia, ma attenzione ai pericoli Real Madrid e Tottenham. Ricordiamo le modalità di: non si potranno affrontare due squadrestessa Nazione, e neanche due squadre provenienti dallo stesso girone. Quindi, i bianconeri non potranno pescare Napoli, Atalanta e Atletico Madrid.di: tutti gli accoppiamenti Segui LIVE dalle ore 12:00, in aggiornamento… Paris Saint-Germain Bayern Monaco Manchester City Juventus Liverpool Barcellona Lipsia Valencia Leggi anche: Mercato Juventus: il giocatore apre ai bianconeri. Paratici sorride Seconda fascia Real Madrid Tottenham Atletico Madrid Napoli Borussia Dortmund Lione Chelsea Atalanta

GoalItalia : Alle 12.00 il Sorteggio degli ottavi di Champions League Seguilo LIVE su Goal #UCLDraw - SkySport : ???? Sorteggio #Champions ?? Ora in diretta su Sky e in LIVE STREAMING #SkySport #SkyUCL #UCLdraw - SkySport : ?? Sorteggio #ChampionsLeague ?? Le possibili avversarie della #Juventus #SkyUCL #SkySport #UCL -