Sorteggi Europa League streaming e tv | dove vederli in diretta in tv | Sedicesimi 2019

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)e tv:inlive2020TV – Oggi, 16 dicembre, a Nyon si svolgono ideidi2020. Per le due italiane qualificate, la Roma e l’Inter, è il momento di conoscere cosa riserverà l’urna nel primo appuntamento della fase a eliminazione. Mavedere idiintv e in? Per la Roma di Fonseca i pericoli maggiori, dopo il secondo posto nel girone, sono rappresentati da Ajax, Siviglia, Manchester United, Arsenal e Porto. I nerazzurri, retrocessi dalla Champions, occhio a Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Getafe, Wolfsburg e Wolverhampton.vedere ilo della Uefa2020 ino tv? Ecco tutte le informazioni.in tv ...

ilPostSport : Un'ora dopo i sorteggi di Champions League, Inter e Roma conosceranno le loro avversarie nei sedicesimi di… - infoitsport : Europa League, orari e dove vedere i sorteggi dei 16esimi in tv e streaming - MomentiCalcio : #SorteggiChampions ed #EuropaLeague: ecco come seguirlo in diretta Tv -