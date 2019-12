Sorteggi Europa League 2019 20 LIVE | gli abbinamenti delle urne di Nyon | l’Inter pesca il

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da, idei sedicesimi di finale di/20 in diretta: gli avversari di Inter e Roma L’entra nel vivo: ledi(Svizzera), sede UEFA e luogo dove si tiene ilo, decreteranno gliper i sedicesimi di finale della competizione europea. Le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, tra cui Inter e Roma, sono in attesa di conoscere il nome del prossimo avversario. Ilo avrà inizio alle ore 13:00 e sarà seguito in diretta da Calcio News 24. Fra le teste di serie figurano le vincitrici dei gruppi e le quattro migliori terze dei gironi di Champions. Le “non teste di serie” sono invece le 12 seconde dei gironi dipiù le altre quattro terze della Champions. Come previsto dal regolamento per gli accoppiamenti, ai sedicesimi non possono affrontarsi club ...

