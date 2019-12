Sorteggi di Champions ed Europa League Diretta Nell' urna Juventus | Napoli | Atalanta | Roma

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mezzogiorno di fuoco per le cinque italiane reducie coppe europee. A Nyon, in Svizzera, sede della Uefa, ci sono idegli ottavi di finale die, un'ora più...

SkySport : ?? E' il giorno dei sorteggi ???? Si decidono gli ottavi di #Champions ?? E i sedicesimi di #EuropaLeague ? Dalle 12 ??… - SkySport : ???? Sorteggio #Champions ?? Ora in diretta su Sky e in LIVE STREAMING #SkySport #SkyUCL #UCLdraw - zazoomblog : I sorteggi degli ottavi di Champions League in diretta live -