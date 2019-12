Sorteggi Champions ottavi 2020 | le possibili avversarie del Napoli

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In programma per questa mattina alle 12 a Nyon ci sono iper glidi finale diLeague. Un traguardo che ilnon ha raggiunto spesso nella sua storia e che proprio per questo rappresenta un obiettivo importante. Insieme alsi sono qualificate anche Juventus e Atalanta. La fase a eliminazione diretta comincerà a Febbraio e marzo. Le squadre saranno divise in teste di serie (arrivate prime nel proprio girone) e non teste di serie (quelle che si sono piazzate al secondo posto)., le squadre teste di serie Paris Saint Germain (FRA) Bayern Monaco (GER) Manchester City (ING) Juventus (ITA) Liverpool (ING) Barcelona (SPA) Lipsia (GER) Valencia (SPA)League, le squadre non teste di serie Real Madrid (SPA) Tottenham (ING) Atalanta (ITA) Atletico Madrid (SPA)(ITA) Borussia Dortmund (GER) Lione ...

