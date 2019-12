Sorteggi Champions | bene Juve e Atalanta Il Napoli pesca il Barcellona

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’urna di Nyon ha parlato, le mani di Hamit Altintop hannoto, e per le tre italiane ancora in lizza sulla strada della gloria gli accoppiamenti sono più che buoni, con l’eccezione del. La, che ha polverizzato il suo girone davanti all’Atletico Madrid, se la vedrà col Lione. Sulla via che porta alla finale del 30 maggio all’Ataturk di Istanbul, dunque, ci sono i francesi, in difficoltà in Ligue 1 e privi della loro stella Depay, che si è appena rotto il crociato. Il, per il quale laè paradossalmente il porto sicuro in mezzo a inaspettate mareggiate domestiche, cercherà di qualificarsi per la prima volta ai quarti di finale (ha raggiunto due volte gli ottavi uscendo con Chelsea e Real Madrid) contro il. Sulla carta al cospetto di Messi e compagni, che hanno già contribuito a estromettere l’Inter dagli ...

SkySport : ???? Ottavi di #Champions ?? #DortmundPSG ?? #RealMadridManCity ?? #AtalantaValencia ?? #AtleticoLiverpool ??… - SkySport : ?? E' il giorno dei sorteggi ???? Si decidono gli ottavi di #Champions ?? E i sedicesimi di #EuropaLeague ? Dalle 12 ??… - sechesi : L'istante che definisce il 'curioso' rapporto del Napoli con i sorteggi di Champions: non serve estrarre la pallina… -