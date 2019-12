Sondaggio Swg per Mentana | Giorgia Meloni ai massimi storici e alle calcagna dei 5

Elezioni Toscana : Sondaggio Swg - Lega primo partito al 34% : La Lega sorpassa il Pd in Toscana e diventa primo partito nella regione, secondo i dati di un sondaggio di Swg commissionato dal Carroccio in vista delle Elezioni regionali

Sondaggio Swg - Matteo Renzi e la fine politica di Italia Viva : quanto prende "in casa sua" : Un Sondaggio Swg sulle regionali in Toscana commissionato dalla Lega segna la fine politica di Matteo Renzi e Italia Viva. Al di là dello storico sorpasso del Carroccio sul Pd, infatti, a fare impressione è il dato del partito nato dalla scissione dai dem a inizio autunno. Renzi, di Rignano, ha semp

Sondaggio Swg in Toscana - Lega primo partito : storico sorpasso al Pd. Salvini - numeri impressionanti : Viene giù un altro fortino rosso. Un Sondaggio Swg sulle regionali in Toscana, commissionato da Matteo Salvini, rivela come anche qui la Lega abbia superato il Pd diventando il primo partito: 34% (+2,5 rispetto alle Europee di giugno) contro il 29% dei dem (calati del 4,3%). Leggi anche: "La Borgon

Sondaggio Swg - il 72% dei genitori teme che i propri figli avranno una vita difficile : Emerge chiara la preoccupazione dei genitori per il futuro dei propri figli nell’ultimo Sondaggio Swg intitolato: Paure per l’oggi e futuro dei figli. Nel primo rilevamento al campione di genitori interpellato è stato chiesto quale sono le principali preoccupazioni circa il futuro dei propri figli. Il 72% ha risposto «che non riescano ad avere uno standard di vita decente», il 59% «che debbano emigrare» e la stessa percentuale teme ...

Sondaggio Swg – La Lega al 33 - Meloni sotto il 10 - maggioranza stazionaria. Renzi 4 - 6 - Calenda 3 - 5 : Dopo la crescita dello 0,7% della scorsa settimana, la Lega scende di quasi un punto percentuale nelle intenzioni di voto degli italiani. È quanto rivelato dall’ultimo Sondaggio Swg diffuso dal tgLa7. Il Carroccio passa dal 33,8% al 33%. Guadagna invece il Partito Democratico che nelle intenzioni di voto sale di 0,3 punti percentuali, fermandosi al 18%. Invariate le preferenze per il Movimento 5 stelle che rimane stabile al ...

Sondaggio Swg - Berlusconi ai minimi storici : Forza Italia - ora è un dramma politico : Se Matteo Renzi piange, Silvio Berlusconi non ride. L'ultimo Sondaggio Swg su Forza Italia, mandato in onda da Enrico Mentana al TgLa7, fotografa una situazione drammatica per gli azzurri: il partito dell'ex premier oggi è al 5,1%, dopo aver perso 0,9 punti in una settimana. Il confronto con le forz

Zaia e Bonaccini in testa nel Sondaggio Swg per i governatori più apprezzati : Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, seguito a ruota da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: il sondaggio condotto da 'Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia - ad esclusione di Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige - fotografa una situazione inaspettata.mettendo sul podio due governatori di Regioni del Nord. Al terzo posto pari merito troviamo il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e ...

Sondaggio Swg - riprende a crescere la Lega. Calenda parte dal 3 - 3% : La Lega di Matteo Salvini torna a crescere dopo una battuta di arresto della scorsa settimana e si attesta al 33,8% dal 33,1%. È quanto emerge da un Sondaggio Swg. Scendono tutti i partiti di governo: il Pd cala al 17,7% dal 18,1%, il Movimento 5 stelle scende al 15,5% dal 16,5%, Italia Viva cala al 4,9% dal 5,5%.Nel Centrodestra, Fratelli d’Italia resta sul tetto del 10%. Forza Italia scende invece al 5,1% dal 6%. Per la prima ...

Sondaggio Swg - la Lega torna a crescere : calano tutti - M5s -1%. Ecco quanti voti vale Azione di Calenda : torna a salire il consenso della Lega secondo l’ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7. Il partito di Matteo Salvini ha guadagnato in una settimana lo 0,7% portandosi al 33,8%. Il Carroccio è poi l’unico partito a godere del segno positivo, a parte una leggera variAzione per Sinistra italiana/Mdp. Perde terreno infatti il Partito democratico, che resta seconda forza ma con un calo dello 0,4% che lo porta al 17,7%. Calo più vistoso per il ...

Sondaggio Swg per Mentana - effetto Mes. Lega unica a crescere : l'incredibile exploit di Salvini : Chiamiamolo fattore Mes. Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana fotografa una situazione abbastanza chiara: Pd e M5s, e in generale le forze della maggioranza, perdono terreno a scapito della Lega, peraltro unica forza d'opposizione a guadagnare. Leggi anche: "Caso Open? Renzi comunque è s

Sondaggio Swg - i governatori più amati. Luca Zaia - trionfo leghista. Su Zingaretti umiliante plebiscito : Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, subito seguito da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: l'efficacia dell'operato dei presidenti delle Regioni fotografata dall'Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia - ad esclusione di Umbria, Molise, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Ad

Enrico Mentana - Sondaggio Swg per il TgLa7 : esplode Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Cifra mai vista : Clamoroso sondaggio Swg per il TgLa7 illustrato in diretta da Enrico Mentana. "Il centrodestra scende sotto il 50 per cento. Flessione della Lega, che resta il primo partito con il 33,1 per cento ma perde quasi un punto". Cresce e supera il 10 per cento Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, "che per

Lucia Borgonzoni - il clamoroso Sondaggio di Swg : vantaggio di 8 - 5 punti - le cifre condannano il governo : L'ultimo sondaggio che piove sull'Emilia Romagna è anche il più clamoroso. Si parla ovviamente della sfida-chiave tra Lucia Borgonzoni, candidata leghista del centrodestra unito, e Stefano Bonaccini, piddino e governatore uscente. Una sfida che non è solo regionale: se il centrodestra a trazione sov