Sondaggi politici elettorali oggi | Meloni su di un punto | cala la Lega

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Neidi16 dicembre mandati in onda dal TgLa7 la coalizione di centrodestra si mantiene pressoché stabile, registrando tuttavia al suo interno sensibili variazioni nei singoli partiti. Per la precisione, laperde quasi unpercentuale assestandosi al 32,2%, mentre Fratelli d’Italia ottiene il suo massimo storico raggiungendo il 10,7% e rappresentando così in maniera stabile la quarta forza della politica italiana. Infine Forza Italia cresce lievemente fino al 5,7%. Stabile invece la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s che avanza di due decimali mentre il Pddi mezzoe arriva al 17,5%,. In crescita infine Italia Viva di Matteo Renzi, che guadagna uno 0,5% arrivando al 5,1%.

