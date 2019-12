Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Fratelli d'Italia questa settimana vola al 10,7% nei, crescendo di quasi un punto percentuali rispetto al 9,8% della scorsa settimana. È quindia catalizzare l'attenzione della settimana: il suo partito tocca infatti i massimi storici che la posizionano a soli cinque punti percentuali dai pentastellati.

beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… - beppe_grillo : QUALI SONO LE PRINCIPALI AGENZIE DI SONDAGGI POLITICI E CHI C'E' DIETRO? Per il filosofo e sociologo Pierre Bourdie… - fanpage : Sondaggi politici, crescita record per Giorgia Meloni: FdI ormai vicinissimo al M5s -