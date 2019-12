“Soffro” Wanda Nara | la rivelazione mai fatta su Mauro Icardi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La vulcanica showgirlha fatto parlare molto di sé in passato soprattutto per le intricate vicende calcistiche di suo marito, ceduto poi dall’Inter al Paris Saint-Germain. La donna, che da gennaio 2020 sarà opinionista del ‘Grande Fratello Vip’, si è raccontata a 360 gradi su ‘Repubblica’. Innanzitutto si è descritta come madre. “Sono una mamma che si alza presto la mattina, prepara la colazione e porta i figli a scuola. Mi sento più in concorrenza con le altri madri che con i personaggi televisivi”, ha dichiarato. Poi spazio al suo carattere e all’esperienza televisiva con il programma calcistico ‘Tiki Taka’ condotto da Pierluigi Pardo: “Il mio carattere è così, sono diretta. Sono una persona determinata. Il mio impegno su Canale 5 per parlare di calcio era una novità. Mai avuto manager, mi ...

