Snowboardcross | Coppa del Mondo Cervinia 2019 | programma | orari e tv Il calendario

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladelditorna in Italia, il prossimo weeekend, con la tappa di, l’unica innel Belpaese. Venerdì 20 si terranno le eliminatorie, mentre sabato 21, alle 11.00, sarà la volta di ambedue le fasi finali, sia quella maschile che quella femminile. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questa spettacolare manifestazione così che potrete non perdervi nemmeno un istante di quello che accade sulla pista di. ILDELLA TAPPA DIDI(20-21 dicembre) Qualificazioni: venerdì 20 dicembre Finali: sabato 21 dicembre alle ore 11.00 Diretta streaming: Eurosport Player Diretta testuale: OA Sport Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Alessan17207625 : RT @Coninews: CHE PARTENZA! ?? All'esordio in Coppa del Mondo a Montafon doppio podio azzurro ???? nello #snowboardcross con il secondo posto… - Ilaria335 : RT @Coninews: CHE PARTENZA! ?? All'esordio in Coppa del Mondo a Montafon doppio podio azzurro ???? nello #snowboardcross con il secondo posto… - Ilaria335 : RT @ItaliaTeam_it: EVVAI!!!! ?? Nella tappa di Coppa del Mondo di Montafon @michimoioli e @OmarVisintin si piazzano rispettivamente sul se… -