Smart band e Indossabili | mercato in crescita del 65% nel terzo trimestre 2019

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Qual è la situazione deldei wearable (watch) a livello mondiale? Ce lo dice Canalys, che ha reso disponibile da alcuni giorni il suo nuovo report riguardante ildi quest’anno, da luglio a settembre. Ebbene, ilè florido e mostra chiari segni di vigore, grazie a unapari al 65% anno su anno, con 45,5 milioni di unità spedite. A fare da traino è soprattutto l’area Asia Pacific, che comprende tutto il Sud Est asiatico, Australia e Nuova Zelanda, e quella denominata Greater China, che comprende la Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao). Per quanto riguarda invece le aziende, leader del settore si conferma Xiaomi, con Apple e huawei rispettivamente al secondo eposto. In particolare Greater China resta la più grande delle regioni mondiali, contribuendo alle spedizioni per il 40% del totale, con unadel 60% ...

