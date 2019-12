Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) LaSerie A dovra' aspettare il prossimo 8per aver un nuovo, dopo le dimissioni di Gaetano Micciche' dello scorso 19 novembre. La seconda assemblea elettiva, in programma oggi in via Rosellini, ha infatti decretato l'autorevolezza della candidatura dell'ex manager di Wind e Pirelli Paolo Dal Pino, arrivato per due tornate elettorali a un solo voto dalla nomina, ma non in grado di raccogliere la maggioranza qualificata dei 14 voti. A sorpresa, il manager milanese indicato daldel Milan, Paolo Scaroni, e appoggiato dai presidenti piu' vicini al numero uno della Lazio Claudio Lotito, era stato in grado di raccogliere ben 13 voti nel primo scrutinio, facendo sperare in una soluzione migliore nella seconda votazione. Esito che invece non e' stato positivo, visto nelle due tornate successive Dal Pino non ha raccolto altri voti e, anzi, nel terzo scrutinio e' ...

ilfogliettone : Slitta a gennaio elezione presidente Lega. Stretta contro razzismo - - AnsaVeneto : Calcio: serie A; Lazio-Verona slitta a febbraio. Incontro 17/a giornata era in programma per l'8 gennaio #ANSA - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Serie A, la Lega non si compatta, niente presidente. L'elezione slitta a gennaio -