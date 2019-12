Sky Sport Uk | Ancelotti a Londra per incontrare l’Everton | l’Arsenal si defila

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’Everton e non più l’Arsenal. Il futuro prossimo di Carlosarà in Premier. Secondo Skys Uk, l’ex allenatore del Napoli ha raggiunto il Merseyside oggi pomeriggio per discutere un suo eventuale subentro sulla panchina dei Toffies. Secondo Sky i primi colloqui sarebbero stati positivi. L’Everton, che due settimane fa ha esonerato Marco Silva affidando provvisoriamente la squadra a Duncan Ferguson, sono attualmente al 16esimo posto in Premier. L'articolo SkyUk:perl’Everton, l’Arsenal siilNapolista.

SkyTG24 : L'appello di Mihajlovic: donate il midollo osseo - SkySportMotoGP : ?? Tutte le emozioni della 12 Ore del Golfo ?? e le parole del team 46 a fine gara #SkyMotori #MotoGP - SkySport : ???? Serie ?? – 16^ Giornata ?? #Juventus ?? #Udinese 3-1 ? #Ronaldo (9’) ? #Ronaldo (37’) ? #Bonucci (45’) ? #Pussetto… -