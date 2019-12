Sky | contatti Ancelotti-Everton L’allenatore deciderà presto se accettare

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Carloè ancora a Napoli. Ha deciso di rimanerci fino a Natale. Ma il suo futuro è sempre più vicino all’Inghilterra. Sull’ex tecnico del Napoli ci sono, lo abbiamo riportato nei giorni scorsi, sia l’Arsenal che l’. Proprio a proposito dell’arrivano degli aggiornamenti da Sky. Il giornalista Fabrizio Romano, ha pubblicato su Twitter un’informazione che potrebbe essere determinante. Ci sarebbero stati, secondo quanto dichiara, deitrae il board dell’. L’allenatore, scrive,seo meno l’offerta del club inglese.board have contacted Carlo. He’ll decide soon if accept or refuse this opportunity. Talks ongoing.

