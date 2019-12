Sky | Ancelotti-Everton | incontro positivo L’accordo è vicino

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, di Sky, l’di oggi pomeriggio tra Carloe la dirigenza dell’è andato bene. Le parti sembrano vicinissime all’accordo, anche se la trattativa ancora non è stata chiusa. Scrive Di Marzio sul suo sito: “Un faccia a faccia più che, tanto chetrae l’è ormai in chiusura: parti sempre più vicine, anche se non sono ancora stati definiti tutti i dettagli. Proprio per questo motivo, infatti– così come il suo staff –non ha ancora avviato le pratiche per la risoluzione del contratto con il Napoli, passaggio necessario per poter firmare con un nuovo club”. L’ex tecnico del Napoli sembra davveroa tornare in Premier League. L'articolo Sky:. L’accordo è...

Guillaumemp : Selon Sky Italia, c’est bien Gennaro Gattuso qui va remplacer Carlo #Ancelotti sur le banc du Napoli ! - SkySport : ?? #Napoli ? Esonerato #Ancelotti ?? In arrivo #Gattuso #SkyCalciomercato #SkySport - MondoNapoli : Sky, Di Marzio: 'Ancelotti molto vicino all'Everton, mancano alcuni dettagli, le ultime' - -