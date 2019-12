Sindrome aerotossica | cosa respiriamo quando viaggiamo in aereo?

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mai sentito parlare di? Il termine certo non è tra i più antichi e non viene annoverato prima degli anni 2000Jean Christophe Balouet e Chris Winder lo coniarono per la prima volta. Disi tratta? È facilmente immaginabile: si tratta di tutti quegli effetti negativi che può avere sulla salute dell’uomo viaggiare per lungo o breve tempo all’interno della cabina pressurizzata degli aerei. LaSì, viaggiare! Diceva Battisti, ma a che prezzo? No, per una volta non stiamo facendo i conti in tasca alle compagnie aeree che spesso e volentieri gonfiano i prezzi dei voli in relazione alle date più gettonate – prassi da mercato – ma di quanto può costarci in termini di salute viaggiare in. Proprio così infatti, non tutti saranno a conoscenza dell’esistenza di una particolarechiamata. Secondo quanto ...

