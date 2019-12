Simona Ventura struccata | la conduttrice è irriconoscibile FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Prima del matrimonio tanto aspettato,si concede ai paparazzi in tutta la sua naturalezza. E’ stata beccata mentre è in giro per la città completamente, non ha fatto in tempo a coprirsi con gli occhiali da sole! L’amore con Terzi Perdutamente innamorata del giornalista Giovanni Terzi, i due convoleranno a nozze nel 2020.ormai ha trovato l’uomo della sua vita, colui che la amerà sempre, anche quando non ha voglia di truccarsi. Al settimanale “Oggi”, pronta per l’abito bianco, ha raccontato: ” Siamo pazzi di gioia perché festeggiamo il nostro primo anno d’amore. … Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del un regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto, ...

