Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019)A pochi giorni dal matrimonio, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi è stata paparazzata a fare shopping per le strade di Milano.non è di certo passata inosservata in quanto è apparsa molto diversa dal solito. In tv, infatti, la show girl è sempre impeccabile sia nell’abbigliamento ma … L'articolo: lafa ildel web proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Simona Ventura irriconoscibile, occhiaie e viso rovinato: la foto senza trucco fa il giro del web - - ZoomMagazineIT : Super @Simo_Ventura vede crescere gli ascolti della sua #SettimanaVentura - FraVonV : Per sicurezza dico sempre che nelle foto sono falsa come Simona Ventura ma sarete dei poracci a fare certe esternazioni. -