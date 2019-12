Si tuffa nel lago per salvare i suoi cani | gli animali si salvano | il padrone annega

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ierano scivolati nelle acque gelate dele non ha potuto fare a meno dirsi per salvarli: un uomo di 39 anni è morto nelBaron, nel nord della California, dopo aver messo in salvo i tre. Lo ha comunicato lo sceriffo della Contea di El Dorado: la vittima, David Schmidt, passeggiava sulle rive delcome d’abitudine, portando con sé iduee il cucciolo di un amico. Secondo le ricostruzioni dei soccorritori, uno deglideve essere finito accidentalmente in acqua, seguito dagli altri due: a quel punto Schmidt si èto nelle acque semi ghiacciate per salvarli, ma non è più riemerso. Dopo una segnalazione, i pompieri sono arrivati sul posto trovando gliancora in acqua: il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato grazie al giaccone che galleggiava a pelo d’acqua, ma per recuperarlo è stato necessario un ...

