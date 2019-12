Si ammala dopo la recita di Natale a scuola e muore dopo qualche giorno Aveva solo 5 anni

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è la triste vicenda di una piccola bimba di Newcastle morta tra le braccia dei genitori. La ragazzina, di appena 5, si èta subitouna festa died morta. La piccola Isla Wilkinson è morta a Newcastleche si era sentita maleuna festa ditrascorsa insieme ad altri bambini. La bambina, di appena 5, era tornata a casa con la febbre, ma i genitori l’no messa a letto convinti che erainfluenza. Ilperò le sue condizioni peggioravano: la febbre era salita euna forte tosse così l’hanno portata in ospedale. In pochi minuti le sue condizioni si sono aggravate, il suo cuore ha smesso di battere per 20 minuti prima che i medici potessero intervenire. Isla è stata messa in coma e sono stati fatti dei test che però hanno mostrato dcerebrali irreversibili. La ...

