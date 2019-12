Shock a Roma | manifesto con Gesù eccitato | rimosso

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È statoilblasfemo affisso al Macro (Museo di arte contemporanea) diche ritraeva undavanti ad un bambino e la scritta Ecce homo erectus. L’Azienda Speciale Palaexpo «che per sua missione promuove ogni giorno la cultura e il rispetto critico della libertà artistica e di espressione, si dissocia dal messaggio del», facendo sapere che è stato. Lo stessoera già comparso nella Capitale due anni fa in alcune fermate del bus. In quell’occasione i manifesti erano due, oltre a Ecce Homo Erectus erano stati affissi poster con due Madonne con in braccio un bimbo e la scritta Immaculata Conceptio in Vitro. L’azione artistica fu rivendicata da due street artist Hogre e DoubleWhy, rappresentanti del subvertising, ovvero lo stravolgimento dei messaggi di cartelloni pubblicitari mediante interventi mirati che ne ...

